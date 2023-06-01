セリエA 25/26の第29節 ピサとカリアリの試合が、3月15日23:00にアレーナ・ガリバルディにて行われた。 ピサはマッテオ・トラモニ（MF）、ラフィウ・ドゥロシンミ（FW）、ステファノ・モレオ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはセミ・キリツォイ（FW）、マイケル・フォロルンショ（MF）、アダム・オベルト（DF）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の9分に試合が動く。ピ