ブンデスリーガ 25/26の第26節 ブレーメンとマインツの試合が、3月15日23:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。 ブレーメンは菅原 由勢（DF）、ケケ・トップ（FW）、ロマーノ・シュミット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、シェラルド・ベッカー（FW）、ニクラス・タウアー（MF）らが先発に名を連ね