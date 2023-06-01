左脚の内転筋を痛めWBCを出場辞退したパドレスの松井は、キャンプ地のアリゾナ州ピオリアで33球の投球練習。「完全に治ったという自覚はないので、まだ時間が必要」と話した。映像を見ながらスライダーの精度を確認するなど、回復は順調な様子だが「（患部を）使わないように、他の部分に過度に負担がかかっている時期。これから強度が上がってくる」と慎重だった。