インターネットで配信される音声コンテンツ「ポッドキャスト」の国内初の大規模イベント「ＪＡＰＡＮＰＯＤＣＡＳＴＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」が１５日、東京・赤坂サカス広場で開催され、１４日との２日間で約３０番組が参加した。謎めいた才能たちにスポットライトを当て発掘していくサークル型ラジオ番組「ＵＭＰ〜未確認人物倶楽部〜」（ｉｎｔｅｒｆｍ／Ｓｐｏｔｉｆｙ）の公開収録では、番組ナビゲーターを務める