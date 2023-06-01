きのう（15日）、東京メトロ・半蔵門線の電車内で、乗客のモバイルバッテリーから火が出ました。火はすぐに消し止められましたが、半蔵門線は一時、全線で運転を見合わせました。地下鉄のホームで駅員が黒い物体に消火剤をかけます。かけた後、白い煙が出てきました。警視庁などによりますと、きのう午前9時半ごろ、東京・千代田区にある東京メトロ・半蔵門線の永田町駅で、電車が停車した直後に乗客のモバイルバッテリーから火が