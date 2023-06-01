JR高山線の打保駅近くで、石とモルタル片およそ25キロが壁面から落下していたことがわかりました。 【写真を見る】JR高山線の打保駅近くの高さ3メートルの壁面から約25キロの石とモルタル片が落下けが人なし JR東海によりますと、15日午前4時15分ごろ、岐阜県飛騨市にあるJR高山線・打保駅の近くを通りかかった人から「道路脇に石が落下している」とJR東海に連絡がありました。 JR東海の職員が現場を確認したところ、架