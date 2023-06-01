神奈川・横浜市のアパートで15日、火事があり、80代の男性が死亡しました。午後2時前、横浜市南区のアパートで、「煙が出ている」と近所に住む少女から通報がありました。火は約30分後に消し止められましたが、火元の部屋から住人とみられる80代の男性が見つかり、病院に運ばれ死亡が確認されました。警察が詳しい出火原因を調べています。