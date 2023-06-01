将棋の藤井聡太六冠が増田康宏八段の挑戦を受けた「棋王戦五番勝負」の第4局が行われ、藤井六冠が勝利し、戦績を2勝2敗としました。「第51期棋王戦五番勝負」第4局はきのう（15日）午前9時に栃木県日光市のホテルで始まり、藤井六冠（23）が126手で増田八段（28）に勝ち、対戦戦績を2勝2敗のタイに戻しました。次の対局は五番勝負の最終局、記者から意気込みを問われると…。藤井聡太六冠「最終局になるので精一杯頑張りたい」藤井