北朝鮮メディアは多連装ロケット砲の発射訓練を14日実施し、金正恩（キム・ジョンウン）総書記が視察したと報じました。北朝鮮の朝鮮中央テレビは、移動式発射台からロケット砲が連続で発射される様子を公開し、金総書記がキム・ジュエ氏とされる娘と共に視察したと伝えました。ロケット砲は12発連続で発射し、364km先の日本海の島に命中したとしています。金総書記は「射程420km以内の敵に不安を与え、戦術核兵器の威力を深く理解