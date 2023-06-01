東京・台東区で約4億2000万円が奪われた事件で逮捕された男らが、事件の1時間程前から現場近くを車で行き来する様子が防犯カメラに映っていたことが分かりました。襲う機会を狙っていたとみられます。山口組系の暴力団幹部・狩野仁琉容疑者（21）や小池恒児容疑者（47）ら7人は1月、台東区の路上で4億2300万円が入ったスーツケースを奪い、男性（43）に催涙スプレーを吹きかけるなどした疑いが持たれています。狩野容疑者と小池容