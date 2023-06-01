アメリカのトランプ大統領は14日、イランとの戦闘終結について、「条件が十分でないため私は合意したくない」と述べ、攻撃を続ける考えを示しました。トランプ大統領は14日、NBCのインタビューで、「イランは取引を望んでいるが、条件がまだ十分でないため私は合意したくない」と述べ、戦闘終結に向け、イランと合意をする考えはないと明らかにしました。ただ、具体的な条件については言及を避けています。ロイター通信も14日、オ