将棋の藤井六冠がカド番で迎えた棋王戦第4局に勝ち、防衛に望みをつなぎました。 【写真を見る】棋王戦第４局は藤井聡太六冠が勝利タイトル防衛に望みつなぎ2勝2敗のタイで最終局へ 4連覇を目指す藤井聡太六冠（23）に増田康宏八段（28）が2年連続で挑戦する棋王戦五番勝負。 ここまで1勝2敗、藤井六冠のカド番で迎えた第4局は栃木県日光市で行われ、藤井六冠が126手で勝利し対戦成績を2勝2敗のタイに戻しました。 藤井六冠