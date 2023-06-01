【モデルプレス＝2026/03/16】フジテレビ系「オールナイトフジコ」（2023年4月〜2025年3月）に出演していた女子大生グループ・フジコーズが15日、ライブイベント「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演した。【写真】元“現役女子大生グループの現在の姿◆フジコーズ「ウェーイTOKYO」披露再集結したフジコーズが登場すると会場からは歓声が上がった。「ウェーイTOKYO」を当時さながらに披露し、会場は感動的な空