プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「さっぱり！冷しゃぶ梅肉ソース」 「シラス入り卵焼き」 「納豆汁」 の全3品。 梅の酸味で食欲アップ！シラスや納豆を取り入れた、ヘルシーな和風の献立です。【主菜】さっぱり！冷しゃぶ梅肉ソース 冷しゃぶには梅肉ソースを合わせてさっぱりと！暑さで食欲がないときでもお箸が進みます。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：318Kcal レ