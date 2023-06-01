エールディヴィジ 25/26の第27節 フェイエノールトとエクセルシオールの試合が、3月15日22:30にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。 フェイエノールトは上田 綺世（FW）、ラヒーム・スターリング（FW）、アニス ・ハジ ムーサ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエクセルシオールはギャン・デレフト（FW）、ジェロルディノ