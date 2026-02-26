プレミアリーグ 25/26の第30節 マンチェスター・ユナイテッドとアストンビラの試合が、3月15日23:00にオールド・トラフォードにて行われた。 マンチェスター・ユナイテッドはブライアン・ムブモ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリア