プレミアリーグ 25/26の第30節 ノッティンガム・フォレストとフラムの試合が、3月15日23:00にシティ・グラウンドにて行われた。 ノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、カラム・ハドソンオドイ（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはラウル・ヒメネス（FW）、オスカー・ボブ（MF）、ジョシュア・キング（DF）らが先