現地３月15日に開催されたプレミアリーグ第30節で、鎌田大地を擁する14位のクリスタル・パレスと、田中碧が所属する15位のリーズが前者のホームで対戦した。直近のリーグ戦６試合連続で出番がない田中に加え、パレスはカンファレンスリーグの影響で過密日程のなか、鎌田もベンチスタートとなった。風が強く吹く状況下で、互いにチャンスを作るが、中々ゴールを奪えない。45分にはヒューズのハンドでリーズがPKを獲得。しかし