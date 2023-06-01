サッカー日本代表が今月行う親善試合、英国遠征（現地時間２８日スコットランド戦、同３１日イングランド戦）のメンバーにアヤックスＤＦ冨安健洋（２７）が２４年６月以来、１年９か月ぶりに招集されることが１５日、濃厚になった。冨安は１４日のオランダ１部、ホームのスパルタ戦で加入後初先発。アーセナル時代の２４年５月１９日・エバートン戦以来、６６４日ぶりの先発で、左サイドバックとしてプレーした。前半３２分に