エールディヴィジ第27節が15日に行われ、フェイエノールトはホームでエクセルシオールと対戦した。26試合が消化したエールディヴィジでフェイエノールトは、ここまで勝ち点「49」の2位。直近2試合は白星から遠ざかっており、来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得するためにも、下位に沈むエクセルシオールとの一戦は絶対に落とせない一戦となる。前節、久しぶりのゴールを挙げたFW上田綺世はスタメン出場