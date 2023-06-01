現地３月15日、エールディビジ第27節で上田綺世と渡辺剛が所属する２位のフェイエノールトが15位のエクセルシオールとホームで対戦した。前節２得点の上田が先発、怪我の影響で渡辺がメンバー外となったフェイエノールトは序盤、相手に攻め込まれる展開が続いたなか、12分に最初のシュートチャンスを迎える。ボックス手前のやや右寄りからファン・インボムが強烈なミドルを放つも、相手GKの好守に阻まれた。すると28分に先制