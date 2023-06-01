◇オランダ1部第27節フェイエノールト2ー1エクセルシオール（2026年3月15日ロッテルダム）フェイエノールト（オランダ）の日本代表FW上田綺世（27）が15日、本拠でのエクセルシオール戦に先発出場。0ー1とリードを許した後半13分に同点ゴールを決めると、わずか1分後には値千金の逆転弾。2戦連続2得点の活躍で2ー1の勝利に貢献。サポーターから“恩師”ファンペルシー監督へのブーイングが浴びせられた不穏な雰囲気を一変