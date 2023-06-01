3月15日、トルコ・イスタンブールで『FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント』が行われ、女子日本代表（FIBAランキング11位）がカナダ代表（同7位）と対戦。前半を39－39で終えた。 今大会ここまで3連敗と厳しい状況に立つ日本。4戦目のスターターは渡嘉敷来夢、髙田真希、田中こころ、平下愛佳という過去3戦と同じ4人と、東藤なな子が選出された