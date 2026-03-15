[3.15 ベルギー・リーグ第29節 ゲンク 1-0 シントトロイデン]ベルギー・リーグは15日、レギュラーシーズン残り2試合となる第29節を開催した。8位のゲンクは3位・シントトロイデンに1-0で勝利し、優勝と欧州カップ戦出場を争うプレーオフ1出場圏・6位以内の望みを繋いだ。ゲンクのFW伊東純也は左ウイングで先発出場。シントトロイデンはGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、FW後藤啓介が先