フェイエノールトは15日のオランダ・エールディビジ第27節でエクセルシオールと対戦。日本代表DF渡辺剛は6試合ぶりにメンバー外となった。蘭『Voetbal International』が渡辺の負傷を伝えている。渡辺は直近5試合で先発し、4試合でフル出場が続いていた。しかし前節のNAC戦で負傷。後半29分に相手のカウンターを防ぐ際にスライディングタックルをしており、このときに右足を痛めて一時ピッチを後にしていた。『ESPN』によると