2015-16シーズンにプレミアリーグ制覇を果たしたレスター・シティの元DFダニー・シンプソンが、39歳で現役復帰を果たした。イングランド12部相当のクラブでプレーしたという。英『ザ・サン』が伝えた。シンプソンはマンチェスター・ユナイテッドのファンチャンネルが運営するクラブ、ストレットフォード・パドックの一員として試合に出場した。チェシャー・アソシエーション・フットボールリーグ(リーグ1/英12部相当)の試合で