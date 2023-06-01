ラ・リーガ 25/26の第28節 マジョルカとエスパニョールの試合が、3月15日22:00にソン・モイシュにて行われた。 マジョルカはベダト・ムリキ（FW）、マヌ・モルラネス（MF）、パブロ・トーレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはエドゥ・エスポジト（MF）、キケ（FW）、ラモン・テラツ（MF）らが先発に名を連ねた。 36分に試合が動く。エスパニョ
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