ラ・リーガ 25/26の第28節 マジョルカとエスパニョールの試合が、3月15日22:00にソン・モイシュにて行われた。 マジョルカはベダト・ムリキ（FW）、マヌ・モルラネス（MF）、パブロ・トーレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはエドゥ・エスポジト（MF）、キケ（FW）、ラモン・テラツ（MF）らが先発に名を連ねた。 36分に試合が動く。エスパニョ