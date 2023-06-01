撮影◎ハタサトシBE:FIRSTが3月15日(日)、Kアリーナ横浜で開催された音楽フェス＜D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026＞にヘッドライナーとして出演。最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ初披露など、圧巻のパフォーマンスで会場を盛り上げた。本公演では「GRIT」や「Mainstream」といったBE:FIRSTを代表するHIP HOPチューンや、圧倒的なダンスパフォーマンスで話題の「Stare In Wonder」、フェスでの披露は珍しいR&B