スキーW杯ジャンプ女子個人第30戦で今季初優勝を果たした伊藤有希＝15日、オスロ（AP＝共同）【オスロ共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは15日、オスロで女子個人第30戦（ヒルサイズ＝HS134メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表の伊藤有希（土屋ホーム）が127メートル、126.5メートルの225.6点で今季初優勝した。2024年1月以来、通算10勝目となった。丸山希（北野建設）が0.5点差の2位