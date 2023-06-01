【トムとジェリー タフィーいっぱいコレクション2】 3月下旬 発売予定 価格：1回400円 クッションでのけぞるタフィー タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トムとジェリー タフィーいっぱいコレクション2」を3月下旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、「トムとジェリー」に登場する、おむつ姿がキュートな「タフ