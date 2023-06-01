【機動戦士ガンダム GフレームFA 09】 3月16日 発売 価格：748円 バンダイは、食玩「機動戦士ガンダム GフレームFA 09」を3月16日に発売する。価格は748円。 本商品は「ガンダムシリーズ」に登場するモビルスーツを、フレームにアーマーを装着して完成するハイスペック可動フィギュア「機動戦士ガンダム GフレームFA」シリ