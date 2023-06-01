◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１５日、ノルウェー・オスロ） 女子個人第３０戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３４メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪代表の伊藤有希（土屋ホーム）が、合計２２５・６点で逆転優勝し、今季初勝利、通算１０勝目を挙げた。１回目に１２７メートルで４位につけ、２回目も１２６・５メートルを飛び好飛躍を２本そろえて、２４年１月１４日の札幌大会以来の勝利を引き寄せた。