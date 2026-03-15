求人サイトを運営する各社が2月のパート・アルバイトの時給動向を発表。春の進学や就職を控えて各社とも時給の上昇傾向が続いていることが分かった。【前月は】1月度のパート・バイト時給、上昇傾向続く春の人材入替控えて求人旺盛■マイナビは42カ月連続で前年同月比プラス13日、マイナビが2月の「アルバイト・パートの平均時給レポート」を発表した。全国平均時給は前年同月比32円増の1,298円となり、42カ月連続で前年同月