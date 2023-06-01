ボクシングのＵ１９フューチャーズ杯２０２６が１５日、タイ・バンコクで行われ、男子６５キロ級で大橋ジム出身の本庄国光（宮崎・日章学園高１年）が金メダルを獲得した。大橋ジムの大橋秀行会長（６１）は「大橋ボクシングジムキッズ出身の本庄国光日章学園１年生Ｕ―１９世界選手権１ＲＲＳＣで優勝しました！」と報告した。本庄は今大会、キルギス代表、ドイツ代表を撃破すると、１３日にウズベキスタン代表を