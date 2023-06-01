【オスロ共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは15日、オスロで女子個人第30戦が行われ、伊藤有希（土屋ホーム）が今季初優勝した。2024年1月以来、通算10勝目。丸山希（北野建設）が2位だった。