【モデルプレス＝2026/03/16】Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太が、3月25日発売の『anan』2489号（マガジンハウス）に登場。グループ内での“名バディ”を語る。【写真】Snow Manメンバー、肉体美際立つサンタコス姿◆岩本照＆松田元太「anan」表紙登場3月28日からプライム・ビデオで独占配信されるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』でダブル主演を果たす岩本と松田。松田にとって岩本は事務所の“大先輩”。一見緊張