15日午後11時10分ごろ、熊本県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は熊本県天草・芦北地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 この地震で、最大震度4の揺れを熊本県水俣市で観測したほか、鹿児島県で最大震度２、長崎県、宮崎県で最大震度１の揺れを観測しています。【熊本でマグニチュ&