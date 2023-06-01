◆ベルギーリーグ▽第２９節ゲンク１―０シントトロイデン（１５日、セゲカ・アレナ）ベルギー１部シントトロイデンが敵地でゲンクと「リンブルフダービー」に臨み、０―１で痛恨の黒星を喫した。既に２００９―１０シーズン以来、２０１７年１１月に合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍが経営権を取得してからは初のプレーオフ１進出を決めているシントトロイデンは、日本代表ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介