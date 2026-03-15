俳優の安達祐実（４４）が１４日付けで自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「本日、第４２回浅草芸能大賞にて奨励賞をいただきました！長く俳優やっててよかった」と喜びをつづり、髪を下ろした前髪ぱっつん姿の新ヘアを披露した。この投稿にファンからは「不老すぎ」「少女かと思いました」「一瞬誰かと思った」「前髪可愛い」「似合ってます」などの声が寄せられている。