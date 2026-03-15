俳優の高岡早紀が１４日付けで自身のインスタグラムを更新。ドラマのオフショットを公開した。「常盤貴子ちゃんと３０数年ぶりに再会。すっかり大人な私たち。京都人で共演できるなんて、とても嬉しい。。ぜひぜひご覧くださいませ」とつづり、出演するＮＨＫドラマ「京都人の密かな愉しみＲｏｕｇｅ−継承−」を告知。共演する俳優の渡辺謙、常盤貴子とともに着物姿で豪華な３ショットをアップした。常盤もリプ欄にコメン