怒りたくて怒ってるわけではないのにと思いつつ、家事も手伝わない夫にモヤモヤ。「褒めて伸ばさないと」と言う夫の言葉も一理あるかなと思っていましたが…。＞＞【まんが】妻任せな無責任夫(ウーマンエキサイト編集部)