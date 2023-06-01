1984（昭和59）年3月16日、PCBが混入したカネミ倉庫の米ぬか油が原因で空前の被害者を出したカネミ油症事件の控訴審で、福岡高裁は一審判決を覆し、部分的ながら食品公害裁判では初めて国の過失責任を認める逆転判決を言い渡した。2012年には被害者救済法が成立したが、次世代への影響も懸念されている。