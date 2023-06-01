【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは最終日の１５日、アルペンスキー男子回転（座位）で鈴木猛史（カヤバ）が３大会ぶりの表彰台となる銅メダルを獲得した。森井大輝（トヨタ自動車）は４位。距離スキーの男子２０キロフリー（立位）は川除大輝（日立ソリューションズ）の６位が日本勢最高だった。日本選手団は銀３個、銅１個の計４個のメダルで大会を終えた。「やってい