【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太が3月25日発売の『anan』2489号でバディ表紙を飾る。 ■グループの垣根を越えてツンデレ愛多め個性派“最強バディ”が魅せる、寒暖差激しめな誌上ロードムービー！ 3月28日からプライム・ビデオで独占配信されるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』でダブル主演を果たすSnow Manの岩本照と、Travis Japanの松