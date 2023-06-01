【その他の画像・動画等を元記事で観る】 izna（読み：イズナ）のグループ初となる日本オリジナル楽曲であり、伊藤園 「Relax JASMINE」TV-CMタイアップソングとして書き下ろされた「Love All」が配信リリースされた。 ■「Love All」は“自分らしさ”“ありのままの自分”を肯定することで、誰もが自分らしく輝き出せるように願いを込めた楽曲 また「Love All」を使用した新TV-CMも、3月16日より地上波にて放送が