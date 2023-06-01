ばんえい競馬の3歳重賞「第57回イレネー記念」（BG1）が15日、帯広競馬の11Rで行われた。3番人気オレノコクオウ（牡＝槻舘重）が重賞3度目の挑戦で初制覇を飾った。鞍上の鈴木恵介（49）は「正直びっくりしています。最近はキングウンカイにずっと負けていて、切れ味が違うと思っていましたが、今回は下りてから本当に良く歩いてくれました。ソリ重量が690キロで、そこまで速い展開になるとは思っていなかったので、そこも考え