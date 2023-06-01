漫画『SAKAMOTO DAYS』の大型原作展『SAKAMOTO DAYS展』より、展覧会のために作者・鈴木祐斗氏が描き下ろしたキービジュアルが公開された。あわせて、チケット、来場者特典の詳細が発表された。【画像】おしゃれ！マガジン風ステッカーなど『SAKAMOTO DAYS展』特典いろいろ展覧会キービジュアルは、フォーマルな衣装をまとった殺し屋たちが、主人公・坂本太郎に迫る姿が描かれた。緊迫の瞬間を捉えたビジュアルとなっている。