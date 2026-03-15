欧州サッカー連盟（UEFA）は15日、中東情勢の悪化を受け、南米選手権と欧州選手権の王者同士が対戦する「フィナリッシマ」を中止すると発表した。27日にドーハ近郊のルサイル（カタール）で、アルゼンチンとスペインが対戦予定だった。（共同）