Snow Manの岩本照、Travis Japanの松田元太が、25日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2489号の表紙を飾る。【動画】岩本照＆松田元太の肉体美も！『カラちゃんとシローさんと、』予告2人は、28日からプライム・ビデオで独占配信されるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』でダブル主演を果たす。松田にとって岩本は事務所の“大先輩”。一見緊張感が漂いそうな今回の撮影現場も、岩本の抜群の“アニキ”力と松田の“愛され”