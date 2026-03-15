15日午後11時10分ごろ、熊本県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は熊本県天草・芦北地方で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.0と推定される。各地の主な震度は次の通り。震度4＝水俣牧ノ内、水俣（熊本）▽震度3＝芦北、津奈木、球磨（熊本）▽震度2＝上天草姫戸（熊本）伊佐大口山野（鹿児島）など▽震度1＝南島原口之津（長崎）八代、人吉、上天草、上天草松島（熊本）西都上の宮（